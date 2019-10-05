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محافظات

بعد كارثة الإسكندرية..صحة الشرقية تعلن الحرب على الفسيخ ومحلات بيعه ..صور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:07 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور"هشام مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية الحرب علي الأسماك المملحة الفاسدة والمنشآت الغذائية المخالفة واعدام اي مضبوطات منتهية الصلاحية حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين، وذلك إستمرارًا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية ، واتخاذ اللازم حيال المخالفين ، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملة علي المنشآت الغذائية بالمحافظة حيث تم المرور علي ٤٩ منشأة لبيع الأسماك المملحة والطازجة ، مما أسفر عن إعدام طن و ٣٧٥ كجم أسماك فاسدة منها " ١٠٣٥ كجم أسماك مملحة ، ٣٤٠ أسماك طازجة " لوجود تغير في خواصها الطبيعية .

وأضاف "مسعود" أنه تم تحرير ٢٢١ محضر جنحة صحية ، وسحب ٤٨ عينة من الأسماك وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق ٢١ محل للأسماك لعدم وجود ترخيص ولوجود خطر داهم على الصحة .

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بالمرور علي ١٠٣ منشأة لبيع الأسماك المملحة والطازجة بالمحافظة ، مما أسفر عن إعدام طن و ٣٧٨ كجم أسماك فاسدة منها "٥١٧ كجم أسماك مملحة ، ٦٦١ أسماك طازجة" لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم تحرير ١٣٦ محضرا جنحة صحية ، وسحب عدد ١٣٣ عينة من الأسماك وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق عدد 28 محل للأسماك لعدم وجود ترخيص ولوجود خطر داهم على الصحة

وأكد وكيل الوزارة استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
بعد كارثة الإسكندرية..صحة الشرقية تعلن الحرب على الفسيخ ومحلات بيعه ..صور
بعد كارثة الإسكندرية..صحة الشرقية تعلن الحرب على الفسيخ ومحلات بيعه ..صور
بعد كارثة الإسكندرية..صحة الشرقية تعلن الحرب على الفسيخ ومحلات بيعه ..صور
بعد كارثة الإسكندرية..صحة الشرقية تعلن الحرب على الفسيخ ومحلات بيعه ..صور
بعد كارثة الإسكندرية..صحة الشرقية تعلن الحرب على الفسيخ ومحلات بيعه ..صور
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