شاهد .. إصابة جندي إسرائيلي بجراح بعد رميه بالحجارة

أعلن ‏المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح بعد رميه بالحجارة أثناء اقتحام قوات الاحتلال للبلدة جنوب الضفة الغربية.



وقال الناطق باسم جيش الاحتلال"انفجرت عبوة محلية يبدو أنها وضعت بالقرب من موقع مراقبة عسكري تابع لجيش الاحتلال بالقرب من بيت أمر، دون إصابات بينما لحقت أضرار بالموقع".



واشار الى ان جيش الاحتلال عثروا على عبوة أخرى بالقرب من المكان وقاموا بتحييدها، فيما تم اعتقال شاب بالقرب من المكان، وخلال عمليات التمشيط أصيب جندي بحجر ألقي عليه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.



وفي ذات السياق أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال اقتحام جنود الاحتلال بلدة ليت امر كما تم اعتقتل شاب خلال ذلك.



وأفاد الناشط محمد عياد عوض، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في بيت أمر وقاموا بإطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين ما أدى لاصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.



وأضاف عوض:"كما اعتقل جنود الاحتلال شاب لم تُعرف هويته لعد، حيث قامت دورية للاحتلال بمطاردة السيارة التي مان يقودها بعيد سماع دوي انفجار قرب البرج العسكري الاسرائيلي المقام على مدخل البلدة، كما اصيب جندي إسرائيلي خلال المواجهات".



