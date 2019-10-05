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اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: 85% متوسط نسبة تنفيذ مشروع "JANNA" بالمدينة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:04 م
جهاز القاهرة الجديدة
جهاز القاهرة الجديدة
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امنة عبد العظيم
قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن متوسط نسبة تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JA NNA" للإسكان الفاخر، تخطت نسبة 85%، فيما تخطت نسبة مشروع سكن مصر الذى يتضمن نحو 17304 وحدات نسبة الـ65%، وبلغت استثمارات المشروعين بالمدينة نحو 9 مليارات جنيه.

وأضاف أن هناك نحو 35 شركة مقاولات و12 مكتبا استشاريا، تعمل بالمشروعين، لافتا إلى أنه تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة (داخل الحيز الإدارى للتجمع الثالث) حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، حيث يشرف علي عدة محاور رئيسية بها، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطى، والعين السخنة القديم، بالاضافة لقربه من المرحلة الاولي والثانية لمشروع دار مصر ، مشيرا إلى أنه تم تخطيط المشروع علي مساحة حوالي 210 أفدنة شاملة منطقة الخدمات.

وأوضح أنه جار تنفيذ 17304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بالمدينة، بمساحات تترواح من (106 : 118) م2 للوحدة (كاملة التشطيب والمرافق) يحيط بها سياج شجرى بالاضافة الى مناطق للخدمات.

وقال إن المشروع ينفذ بعدة مناطق، منها التجمع الثالث بعدد 228 عمارة بمنطقة تتميز بقربها من الكتلة السكنية حيث إسكان الشباب واسكان المستقبل واسكان الـ 57 ، وكذا منطقة غرب الجامعات بعدد 148 عمارة ومنطقة ارض المعارض بعدد 345 عمارة، وتتميز بأنها منطقة كمبوندات و تشرف علي عدة محاور رئيسية، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الاوسطي والعين السخنة القديم.

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