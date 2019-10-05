Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد احتجازهما لأشهر..إيران تفرج عن زوجين استراليين

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:55 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز
قالت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريز باين اليوم السبت إن إيران أفرجت عن زوجين استراليين اعتقلا منذ عدة أشهر وأسقطت التهم الموجهة لهما.

وقالت وزارة الخارجية إن الاستراليين هما الاسترالي مارك فيركين والاسترالية البريطانية جولي كينج . وذكرت وسائل إعلام أن الزوجين اعتقلا بسبب اتهامات بإطلاق طائرة مسيرة دون ترخيص.

وقالت باين في مؤتمر صحفي تلفزيوني "المحنة التي مرا بها انتهت الآن ويجري إعادة لم شملهما مع ذويهما".

ولم يتم الإفراج عن استرالية ثالثة قالت أسرتها في وقت سابق بأنها كيلي مور جيلبرت الأكاديمية بجامعة ملبورن
Advertisements

موضوعات متعلقة

إيران تعتقل 3 أستراليين 2 منهم يحملون الجنسية البريطانية

استمرار الانتهاكات بحق الأجانب.. إيران تحتجز 3 أستراليين

تحديد هوية الأستراليين المخطوفين في إيران

إيران تحتجز أكاديمية متخصصة في سياسة الشرق الأوسط ضمن 3 أستراليين

بتهمة التجسس.. حكم بالسجن 10 سنوات على أسترالية في إيران.. وهكذا ردت بلادها

أستراليا تعلن الإفراج عن اثنين من رعاياها كانا محتجزين في إيران

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها .. 5 معلومات لا تعرفها عن سامية شكرى

احذر .. فعل شائع يحرمك من سمعك وبصرك ويعرضك للعنة الله

الأشعة تثبت إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي

مرتضى منصور يكشف موعد ظهور قناة نادي الزمالك.. فيديو

ليفربول في تحد جديد أمام ليستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي.. اليوم

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان بالدوري المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد

إطلالة لافتة .. أسما شريف منير تخطف الأنظار فى لندن

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك