بعد احتجازهما لأشهر..إيران تفرج عن زوجين استراليين

قالت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريز باين اليوم السبت إن إيران أفرجت عن زوجين استراليين اعتقلا منذ عدة أشهر وأسقطت التهم الموجهة لهما.



وقالت وزارة الخارجية إن الاستراليين هما الاسترالي مارك فيركين والاسترالية البريطانية جولي كينج . وذكرت وسائل إعلام أن الزوجين اعتقلا بسبب اتهامات بإطلاق طائرة مسيرة دون ترخيص.



وقالت باين في مؤتمر صحفي تلفزيوني "المحنة التي مرا بها انتهت الآن ويجري إعادة لم شملهما مع ذويهما".



ولم يتم الإفراج عن استرالية ثالثة قالت أسرتها في وقت سابق بأنها كيلي مور جيلبرت الأكاديمية بجامعة ملبورن