Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أطباء: إصابة ساندرز بأزمة قلبية الأسبوع الماضي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:42 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز
قال أطباء إن بارني ساندرز الذي يأمل بترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات الرئاسة الأمريكية أصيب بأزمة قلبية الأسبوع الماضي واصفين حالته الصحية بشكل أدق مما أعلن من قبل.

وكان ساندرز(78 عاما) قد ألغى فجأة كل ارتباطاته في حملته الانتخابية يوم الثلاثاء بعد شعوره بألم في صدره. وأجريت له جراحة لعلاج شريان مسدود بوضع دعامتين لتوسيع الشريان.

وخلال ساعات قالت حملته إن ساندرز يتحاور وحالته المعنوية طيبة وقال زوجته يوم الخميس إنه سيشارك في المناظرة الرابعة للديمقراطيين في 15 أكتوبر تشرين الأول. ولكن بعد مغادرة ساندرز المستشفى يوم الجمعة أشار الطبيبان المعالجان له إلى حالته بشكل أكثر تفصيلا.

وقال أرتورو مارشان جي آر. وأرجون جوراج في بيان" بعد وصوله إلى عيادة خارجية بسبب شعوره بألم في الصدر تم تشخيص حالة السناتور ساندرز بأنه مصاب باحتشاء في عضلة القلب".

وقال الطبيبان "كل الشرايين الأخرى" كانت طبيعية وتم إخراجه من المستشفى مع التنبيه عليه بضرورة المتابعة مع طبيبه الشخصي.

وقد يثير بيانهما الذي وزعته حملة ساندرز تساؤلات جديدة بشأن سن ساندرز وحالته الصحية مع سعيه للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له لتحدي الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة في 2020.

وكان ساندرز من بين أكبر المنافسين في سباق مزدحم بالساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وقال يوم الجمعة إنه مستعد للعودة للعمل.

وساندرز أكبر المرشحين سنا في سباق يبرز وجود فجوة بين الأجيال بين المرشحين الأكبر سنا مثل ساندرز وكذلك المرشح الأوفر حظا جو بايدن(76 عاما) والأصغر سنا مثل بيت بوتجيج (37 عاما) رئيس بلدية ساوث بند بولاية انديانا. ويبلغ سن ترامب 73 عاما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس بلدية نيويورك ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية

بايدن يتصدر قائمة المرشحين للانتخابات الأمريكية في كارولينا حسب استطلاع جديد للرأي

المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز يخضع لجراحة قلبية

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5-10-2019 .. فيديو

أمير مرتضى يكشف آخر تطورات موقف الزمالك في أزمة مباراة جينيراسيون ..فيديو

مرتضى منصور: انفع اشتغل وزير مالية.. تفاصيل

امنعه فورا.. اللبن قد يؤدي إلى موت القطط

منتخب مصر يخسر من كندا 3-2 في بطولة العالم للكرة الطائرة باليابان

قبل لحظات من وفاتها في حادث سير..سيدة تنقذ رضيعها من موت محقق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد

إطلالة لافتة .. أسما شريف منير تخطف الأنظار فى لندن

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك