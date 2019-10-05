أطباء: إصابة ساندرز بأزمة قلبية الأسبوع الماضي

قال أطباء إن بارني ساندرز الذي يأمل بترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات الرئاسة الأمريكية أصيب بأزمة قلبية الأسبوع الماضي واصفين حالته الصحية بشكل أدق مما أعلن من قبل.



وكان ساندرز(78 عاما) قد ألغى فجأة كل ارتباطاته في حملته الانتخابية يوم الثلاثاء بعد شعوره بألم في صدره. وأجريت له جراحة لعلاج شريان مسدود بوضع دعامتين لتوسيع الشريان.



وخلال ساعات قالت حملته إن ساندرز يتحاور وحالته المعنوية طيبة وقال زوجته يوم الخميس إنه سيشارك في المناظرة الرابعة للديمقراطيين في 15 أكتوبر تشرين الأول. ولكن بعد مغادرة ساندرز المستشفى يوم الجمعة أشار الطبيبان المعالجان له إلى حالته بشكل أكثر تفصيلا.



وقال أرتورو مارشان جي آر. وأرجون جوراج في بيان" بعد وصوله إلى عيادة خارجية بسبب شعوره بألم في الصدر تم تشخيص حالة السناتور ساندرز بأنه مصاب باحتشاء في عضلة القلب".



وقال الطبيبان "كل الشرايين الأخرى" كانت طبيعية وتم إخراجه من المستشفى مع التنبيه عليه بضرورة المتابعة مع طبيبه الشخصي.



وقد يثير بيانهما الذي وزعته حملة ساندرز تساؤلات جديدة بشأن سن ساندرز وحالته الصحية مع سعيه للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له لتحدي الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة في 2020.



وكان ساندرز من بين أكبر المنافسين في سباق مزدحم بالساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وقال يوم الجمعة إنه مستعد للعودة للعمل.



وساندرز أكبر المرشحين سنا في سباق يبرز وجود فجوة بين الأجيال بين المرشحين الأكبر سنا مثل ساندرز وكذلك المرشح الأوفر حظا جو بايدن(76 عاما) والأصغر سنا مثل بيت بوتجيج (37 عاما) رئيس بلدية ساوث بند بولاية انديانا. ويبلغ سن ترامب 73 عاما.