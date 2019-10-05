Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لوجبة صحية.. حضري دجاج مشوي بالخضار

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:56 ص
دجاج مشوي بالخضار
دجاج مشوي بالخضار
Advertisements
هاجر هانئ
دجاج مشوي بالخضار من الأطباق الصحية التى لا تحتوى على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، فيمكنك تناولها دون القلق من زيادة الوزن، ونقدم لكم طريقة عمل دجاج مشوي بالخضار من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.


مقادير دجاج مشوي بالخضار:
دجاجة كاملة
نصف كوب زبادي
1 ملعقة صغيرة قرفة
2 ملعقة كبيرة صلصة
1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
ربع كوب زيت زيتون
4 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
ملح
فلفل أسود
رشة جوزة الطيب
1 ملعقة صغيرة بهارات
بطاطس مكعبات
باذنجان مكعبات
كوسة مكعبات
2 كوب بسلة وجزر

طريقة تحضير دجاج مشوي بالخضار
* يخلط الزبادي مع القرفة وصلصة وزنجبيل بودرة وزيت زيتون وعصير ليمون وكركم وبابريكا وملح وفلفل وجوزة الطيب وبهارات
* تتبل الدجاجة جيدا بالخليط
* ترفع الدجاجة وتتبل الخضروات بنفس الخليط
* تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج
* يرفع الورق الألمونيوم وتترك ليحمر الوجه
* تقدم ساخنة

Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل .. 6 وصفات متنوعة

طريقة عمل النودلز بالخضار.. 7 وصفات رائعة أبرزها المقلية

ترشيحاتنا

ليفربول في تحد جديد أمام ليستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي.. اليوم

حظر استخدام الكتب الخارجية في المدارس .. ولجان للتأكد من الالتزام بالتعليمات

احذر .. فعل شائع يحرمك من سمعك وبصرك ويعرضك للعنة الله

منتخب مصر يخسر من كندا 3-2 في بطولة العالم للكرة الطائرة باليابان

أخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم مصطفى أبو تورتة.. حقيقة زواج سمية الخشاب السري.. لفظ خارج من هيفاء وهبي

أمير مرتضى يكشف آخر تطورات موقف الزمالك في أزمة مباراة جينيراسيون ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد

إطلالة لافتة .. أسما شريف منير تخطف الأنظار فى لندن

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك