لوجبة صحية.. حضري دجاج مشوي بالخضار

دجاج مشوي بالخضار من الأطباق الصحية التى لا تحتوى على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، فيمكنك تناولها دون القلق من زيادة الوزن، ونقدم لكم طريقة عمل دجاج مشوي بالخضار من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.





مقادير دجاج مشوي بالخضار:

دجاجة كاملة

نصف كوب زبادي

1 ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة كبيرة صلصة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

ربع كوب زيت زيتون

4 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود

رشة جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة بهارات

بطاطس مكعبات

باذنجان مكعبات

كوسة مكعبات

2 كوب بسلة وجزر



طريقة تحضير دجاج مشوي بالخضار

* يخلط الزبادي مع القرفة وصلصة وزنجبيل بودرة وزيت زيتون وعصير ليمون وكركم وبابريكا وملح وفلفل وجوزة الطيب وبهارات

* تتبل الدجاجة جيدا بالخليط

* ترفع الدجاجة وتتبل الخضروات بنفس الخليط

* تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج

* يرفع الورق الألمونيوم وتترك ليحمر الوجه

* تقدم ساخنة



