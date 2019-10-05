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توك شو

ياسمين علي: محمد صبحي مدرسة كبيرة تعلمت منه كل شيء حتى الغناء

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:46 ص
المطربة ياسمين على
المطربة ياسمين على
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت المطربة ياسمين على عن تجربتها مع الفنان محمد صبحي، مؤكدة أنها شاركت معه في مسلسل «يوميات ونيس» الجزء الأخير.

وقالت  ياسمين علي في حوارها مع الفنان أمير كرارة على قناة " أون إي" إن محمد صبحي مدرسة كبيرة الكل يتعلم منه، متابعة «اتعلمت من الفنان الكبير محمد صبحي كل حاجة حتى الغناء».

وأضافت أن الفنان محمد صبحي حالة خاصة ومختلف عن باقي الفنانين الآخرين، مشيرة إلى أن المواعيد عند الجوكر محمد صبحي أهم شيء والالتزام في الاتفاقيات وهذا ما يميزه عن الآخرين.
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