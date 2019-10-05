البلطي يسجل 38 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك اليوم السبت 5 -10- 2019

استقرت أسعار الأسماك بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم، السبت 5-10-2019.



وسجل كيلو البلطي سعرا يتراوح بين 30 و38 جنيها، والبلطى نمرة "2" 28 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 170 جنيها.



وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 66 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 180 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ50 جنيها، والبورى "2" بـ 38 جنيها.



وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 60 جنيها، والكابوريا 140 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى66 جنيها، والجمبري 360 جنيها.