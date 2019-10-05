Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار يسجل 16.34 جنيه للبيع..أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 5 أكتوبر 2019

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
سجل متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقرارا فى تعاملات اليوم السبت 5 اكتوبر 2019 وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 16.2494 جنيه للشراء و16.3494 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 17.8094 جنيه للشراء و17.9255 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترلينى نحو 20.1152 جنيه للشراء و20.2373 جنيه للبيع، في حين سجل الفرنك السويسري نحو 16.2429 جنيه للشراء و16.3494 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف 100 ين ياباني نحو 15.1864 جنيه للشراء و15.2813 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.2730 جنيه للشراء و2.2874 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار العملات العربية فقد سجل الريـال السعودي نحو 4.3319 جنيه للشراء و4.3588 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي نحو 53.3643 جنيه للشراء و53.7988 جنيه للبيع، في حين سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.4237 جنيه للشراء و4.4517 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يسجل 16.61 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 3-8-2019

ترشيحاتنا

شبه الفنانات.. عمرو أديب يسخر من إجراء أيمن نور عمليات تجميل .. فيديو

أمير مرتضى يكشف آخر تطورات موقف الزمالك في أزمة مباراة جينيراسيون ..فيديو

مرتضى منصور يكشف موعد ظهور قناة نادي الزمالك.. فيديو

دعاء التوفيق.. تعرف عليه لتيسير العمل والرزق

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5-10-2019 .. فيديو

استحالة يكونوا بشر.. زوجان قتلا 20 سيدة وألقوا قلوبهن للكلاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة .. 20 صورة تكشف أناقة بشرى فى عيد ميلادها

20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد

إطلالة لافتة .. أسما شريف منير تخطف الأنظار فى لندن