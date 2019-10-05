تصدير الخدمات الهندسية لأفريقيا أبرز الموضوعات على مائدة رجال الأعمال

تعقد لجنتا التشييد ومواد البناء والبيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا خلال الأسبوع الجارى حيث تناقش الأولى تصدير الخدمات الهندسية إلى الدول الإفريقية، وتستضيف الثانية الدكتور كمال رُديف أستاذ المياه بجامعة قناة السويس، بغرض فتح باب الحوار والمناقشة حول التنمية البيئية لسيناء.



وعقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، منتدى رجال الأعمال الأفارقة الروتاريين، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الاتحاد النوعى لأندية روتارى مصر.



وقال على عيسى، خلال المنتدى، إن مصر تعد ثانى أكبر اقتصاد فى القارة الأفريقية، وصنفت من أعلى الاقتصاديات نموا فى العالم خلال الربع الأول من 2019، وأكبر مستقبل للاستثمارات، وذلك طبقا لتقارير رند مرشينت بنك والايكونوميست.



وأضاف عيسى، أن نتيجة للإصلاحات الاقتصادية تقدمت مصر 10 مراكز عالميا على مستوى تحسن بيئة الأعمال وسجل الاقتصاد المصري نموا بلغ 6%.



وأشار إلى أن حجم التجارة بين مصر ودول أفريقيا بلغ 6.9 مليار دولار عام 2018 مقارنة 5.6 مليار دولار فى 2017 بزيادة قدرها 23%، مضيفا أن الشركات المصرية أصبحت متواجدة بقوة فى أفريقيا وتشارك فى مشروعات تنموية عديدة منها السد التنزانى بالإضافة إلى مشاريع التجارة البينية.