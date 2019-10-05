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توك شو

تساعد على انتظام النوم.. تمارين رياضية سهلة لكبار السن ..فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:38 ص
تمارين لكبار السن
تمارين لكبار السن
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ندى فتح الله
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الجديدة والآمنة التي تساعد كبار السن على تقوية العضلات، وتنظيم النوم بانتظام.

وقال حسام أبو هاشم، في برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت، إن هذه التمارين تكون لكبار السن فوق الـ 50 سنة.

وأوضح حسام أبو هاشم، أن التمارين الرياضية تتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد، ومقدار تحمله، لافتًا إلى أن هناك عناصر أساسية مختلفة للياقة البدنية.

وأكد حسام أبو هاشم، أن تلك التمارين تساعد على انتظام النوم، ويتم القيام بها في وضعية الجلوس، كما قدّم مجموعة من التمارين الرياضية، التي يمكن القيام بها بعد يوم عمل طويل وشاق، والتي تساعد على توازن الجسم وتقلل الإصابات.

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