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أخبار العالم

أمريكا تنشئ منطقة دفاع في السعودية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:05 ص
قائد الأسطول الخامس
قائد الأسطول الخامس الأمريكي، الأميرال جيمس مالوي،
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عرفة البنداري
أعلن قائد الأسطول الخامس الأمريكي، الأميرال جيمس مالوي، أن البنتاجون أنشأ منطقة دفاع ردا على التهديدات الإيرانية المتواصلة للسعودية. بحسب وصفه.

وقال مالوي في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء ردا على سؤال عما إذا كان قد شاهد أي تحركات مقلقة للصواريخ الإيرانية في الأسابيع الماضية أنه يتابع بانتظام تحركات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية "سواء كانت تنقل إلى المستودعات أو منها"، كما يراقب قدرات إيران في مجال زرع الألغام، ويحصل على ملخص للتحركات بشكل يومي ثم تقييمات لما يمكن أن يعنيه ذلك".

وردا على سؤال عن دلالة الهجوم الأخير في السعودية بالنسبة له، قال مالوي: "أعتقد أنها نسخة برية لما فعلوه بالألغام... سريعة وسرية، أنكر ذلك إن استطعت".

وتابع أن ما تسعى إليه عملية "الحارس"، التي تنفذها الولايات المتحدة بهدف ردع "الهجمات الإيرانية" في البحر والكشف عنها إذا حدثت، "هو تسليط الضوء على ذلك والتأكد من أنه في حالة حدوث أي شيء في البحر فسوف يفتضح أمرهم".

وأضاف، تعليقا على نتائج هذه العملية، التي تشمل توفير ركيزة للمراقبة والاتصالات لتبادل معلومات الاستخبارات مع الدول الموافقة على المشاركة، وتشمل بريطانيا وأستراليا والبحرين والسعودية والإمارات: "لقد أنشأنا في الأساس منطقة دفاع".
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