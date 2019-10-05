بعد انتشارها بأعداد ضخمة.. ماليزيا تطمئن الشعب: التماسيح لا تشكل خطرا

قال عبد الكريم رحمن حمزة وزير السياحة والفنون والثقافة بولاية ساراواك الماليزية إن وجود أعداد كبيرة من التماسيح في حديقة باكو الوطنية لا يشكل أي خطر على البشر.



وأضاف عبد الكريم في تصريحات نقلتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية، أن البشر لم يتعرضوا للهجوم من قبل التماسيح في الحديقة، الواقعة على بعد حوالي 37 كم من كوتشينج عاصمة ولاية ساراواك.



وتابع قائلا: " حتى الآن، لا توجد مشكلة في الحديقة الوطنية بين التماسيح والبشر"، مشيرا إلى أن العديد من السياح الأجانب الذين يأتون إلى ساراواك يرغبون في رؤية التماسيح في بيئتها الطبيعية، ولا سيما وأن متنزه باكو الوطني، الأقدم في الولاية، هو الأكثر شعبية لدى السياح الأجانب.