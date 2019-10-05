بسبب خلافات الجيرة.. مصرع عامل وإصابة آخر في مشاجرة بسوهاج

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما اتهم الثاني من الطرف الأول؛ الطرف الثاني بالتعدي عليهما بالضرب، مما أدى لوفاة عمه وحدوث إصابته بسبب خلافات الجيرة.





كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.

استقبل مستشفى سوهاج العام، عاملا جثة هامدة إثر إصابته بكسر في عظام الجمجمة، ونجل شقيقه مصابا بقطع في الأوتار عقب مشاجرة مع شخصين بقرية العمايدة بسبب خلافات الجيرة.كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين كل من طرف أول "حسن. ر"، 66 عاما، عامل، توفي إثر إصابته بكسر في عظام الجمجمة وجرح بفروة الرأس، ونجل شقيقه "كرم. ع"، 20 عاما، عامل، مصابًا جرح قطعي بالساعد الأيسر واشتباه قطع بالأوتار، وطرف ثان "فوزي. ا"، 60 عاما، عامل، ونجله هيثم، 23 عاما، عامل.