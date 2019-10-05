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بشرى سارة للمواطنين.. الأرصاد: طقس اليوم معتدل بعد انتهاء الموجة الحارة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة يصل في القاهرة الى 35 درجة.

وأضاف إبراهيم عطا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى»، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة شهدتها البلاد منذ الخميس الماضي على أغلب الأنحاء.

وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه سوف تنكسر درجة الحرارة درجتين على أغلب الأنحاء، موضحا أن السواحل الشمالية الغربية تصل درجة الحرارة فيها إلى 31 درجة.

وأوضح إبراهيم عطا، أن أجواء حركة الملاحة البحرية وأعمال الصيد وافية لجميع الأنشطة البحرية.

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