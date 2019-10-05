بعد وفاة زوجته.. احمد السعدنى يوجه رسالة مؤثرة لابنه بمناسبة عيد ميلاده

نشر الفنان احمد السعدنى، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة برفقة ابنه الأصغر بمناسبة عيد ميلاده.





وكتب احمد السعدنى، عبر الصورة، رسالة إلى ابنه "عيد ميلاد سعيد يا صاحبى و ابنى , بحبك اكتر مما تتخيل".





وأضاف احمد السعدنى "هعمل افضل ما عندى عشان اشوفك اسعد و انجح واحد".





ونالت الصورة إعجابًا كبيرًا من متابعي احمد السعدنى والتي كانت ابرز تعليقاتهم "ربنا يبارك فيه ,في حزن في عنين ابنك عميق ربنا يصبره , ربنا يقويك و يخلهولك , ربنا يجعلك سند و ضهر لازلادك و يرحم مامتهم".





ويذكر أن احمد السعدنى يستعد لطرح مسلسله الجديد "شبر ميه" والمقرر عرضه الأيام القادمة على قناة "DMC".





مسلسل "شبر مية"، تدور أحداثه فى إطار تشويقي، ومقرر عرضه في الأيام القليلة المقبلة، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.