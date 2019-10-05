كشف غموض واقعة إشعال النيران داخل مركز طبي بمصر القديمة

نجح ضباط أمن القاهرة، فى التوصل لمرتكب واقعة إشعال النيران داخل مركز طبي بمصر القديمة.





وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة، بنشوب حريق بغرفة "عيادة النساء" بالطابق الأرضى بأحد المراكز الطبية بدائرة القسم، وتم إخماده بمعرفة العاملين بالمركز دون حدوث إصابات، إلا أنه تم إحراق بعض الدفاتر الخاصة بالمترددين إلى العيادة.





وأفاد تقرير خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بأن الحريق شب عمديًا.





وتم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية المعنية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (موظف إدارى بذات المركز – مقيم بدائرة القسم).





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسابقة قيامه بسرقة كمية أدوية من داخل العيادة المشار إليها على فترات وبيعها لعملائه مقابل مبالغ مالية.





ولخشية افتضاح أمره خطط لإشعال النيران بالدفاتر المثبت بها صرف تلك الأدوية للمترددين على المركز مستغلًا عمله بالنوبتجية الليلية بتاريخ الواقعة وقام بمغافلة أحد زملائه وأشعل النيران داخل العيادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.