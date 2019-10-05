Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

كشف غموض واقعة إشعال النيران داخل مركز طبي بمصر القديمة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:33 ص
إشعال النيران داخل
إشعال النيران داخل مركز طبي بمصر القديمة
Advertisements
كتب محمد صبرى
نجح ضباط أمن القاهرة، فى التوصل لمرتكب واقعة إشعال النيران داخل مركز طبي بمصر القديمة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة، بنشوب حريق بغرفة "عيادة النساء" بالطابق الأرضى بأحد المراكز الطبية بدائرة القسم، وتم إخماده بمعرفة العاملين بالمركز دون حدوث إصابات، إلا أنه تم إحراق بعض الدفاتر الخاصة بالمترددين إلى العيادة.

وأفاد تقرير خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بأن الحريق شب عمديًا.

وتم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية المعنية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (موظف إدارى بذات المركز – مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسابقة قيامه بسرقة كمية أدوية من داخل العيادة المشار إليها على فترات وبيعها لعملائه مقابل مبالغ مالية. 

ولخشية افتضاح أمره خطط لإشعال النيران بالدفاتر المثبت بها صرف تلك الأدوية للمترددين على المركز مستغلًا عمله بالنوبتجية الليلية بتاريخ الواقعة وقام بمغافلة أحد زملائه وأشعل النيران داخل العيادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 3 أشخاص سرقوا مدرسة بالإسكندرية وأشعلوا النيران فيها

فتحنا انبوبة البوتاجاز وولعنا فى قطعة قماش .. اعتراف المتهمين بسرقة منزل بالقليوبية

توفى متأثرا بإصابته.. مهتز نفسيا يطعن أمين شرطة بمصر القديمة

عاوز يداري على سرقته.. الداخلية: موظف إدارى وراء إشعال النار فى مركز طبى بمصر القديمة

اخبار الحوادث .. النائب العام يأمر بحبس ضابط المحلة لضربه محاميًا .. الداخلية تكشف حقيقة الهجوم على كمين الصفا بالعريش

ترشيحاتنا

حكم رفض البنت فكرة الزواج مطلقا بسبب عدم رغبتها فيه.. فيديو

شاهد..مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسته مع ميتشو عقب مباراة المقاصة .. تفاصيل

الأشعة تثبت إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي

الليكود يرشح نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد

علي جمعة يحذر من أمر يجعل الدعاء موقوفا بين السماء والأرض ولا يصعد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة .. 20 صورة تكشف أناقة بشرى فى عيد ميلادها

20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد

إطلالة لافتة .. أسما شريف منير تخطف الأنظار فى لندن