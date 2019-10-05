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رياضة

أسوان يمنح برزينتيشن حقوق رعاية الفريق هذا الموسم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:38 ص
أسوان
أسوان
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القسم الرياضي
أعلن نادى أسوان منح شركة برزنتيشن حقوق رعاية فريق الكرة لموسم 2019 - 2020 وذلك فى بيان رسمى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

ويلتقي أسوان مع نظيره الأهلي، اليوم، السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء نص البيان الرسمى كالتالى: "فى إطار حرص مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى على حق ورغبة جماهيره فى متابعة فريقها بمسابقة الدورى الممتاز وما يمثله لها من تقدير وشعبية وجماهيرية واهتمام لمحافظة أسوان عاصمة الثقافة والشباب الأفريقى واستثمار منتج كرة القدم للترويج للمحافظة ، فلقد توصل نادى أسوان الرياضى إلى إتفاق مع الشركة المصرية لخدمات إعلانات الأقاليم والراعية للكرة المصرية بريزنتيشن سبورت ينص على منح الحقوق التجارية والإعلانية للفريق الأول لكرة القدم للشركة الراعية".

وأضاف البيان: " كما تمت الموافقة على منح حقوق البث التليفزيونى الفضائى لمباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال مسابقة الدورى الممتاز موسم 2019/2020 للشركة الراعية ، ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان على أن ماشهدته المفاوضات مع الشركة الراعية خلال الفترة السابقة كان بهدف السعى للتوصل نحو اتفاق يساهم فى حصول نادى أسوان على أفضل مزايا تسويقية ودعائية لمنتج كرة القدم بالنادى.

واختتم البيان: " ويقدر ويثمن نادى أسوان الرياضى كل الجهود والمساعى التى قدمتها عده أطراف من أجل إتمام هذا الإتفاق ودائما مايحرص نادى أسوان الرياضى على علاقاته المؤسسية مع كل مؤسسات الدولة طبقا لاعتبارات المسئولية المجتمعية بما يحفظ حقوق كافة الأطراف ويحقق أمن وسلامة الجماهير والمجتمع".
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