ميلان يسعى لمصالحة جماهيره على حساب جنوى بالدوري الإيطالي

يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا على نظيره جنوى، اليوم، السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى ميلان لمصالحة جماهيره بعد النتائج الكارثية في أول ست جولات، حيث خسر 4 مباريات وفاز في مواجهتين فقط، وهي أسوأ انطلاقة للروسونيري في الدوري الإيطالي منذ 80 عاما.



على الجانب الأخر يطمح جنوى في استغلال سقوط ميلان، بتحقيق فوز معم على أرضه ووسط جماهيره.



ويحتل ميلان المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاك، بينما يتواجد جنوى في المركز الـ 18 بـ 5 نقاط



ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإيطالي، سبال مع بارما، وفيرونا مع سامبدوريا.