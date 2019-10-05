تدعيمات خاصة لـ حارسي الإسماعيلي قبل مواجهة دجلة اليوم

حرص الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة الصربي مودراج يسيتش، المدير الفنى للفريق، بتدعيم الثنائى محمد مجدى ومحمود عبد المنصف حارسي الفريق قبل مواجهة وادي دجلة اليوم، السبت.





ويلتقي الإسماعيلي ودجلة اليوم، السبت، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.





من جانبه اجتمع سعفان الصغير مدرب الحراس، بتحفيز الحراس بجلسات متتالية خلال معسكر الفريق من أجل إثبات كفاءتهم من خلال المواجهة الهامة والمرتقبة اليوم، في ظل غياب محمد فوزى حارس الفريق للإيقاف عقب طرده فى لقاء المصرى الجولة الماضية من مسابقة الدورى الممتاز.