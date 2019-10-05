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حوادث

مجهولون يختطفون طفلا بالدقهلية ويطالبون والده بفدية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
مجهولون بيختطفون
مجهولون بيختطفون طفلا بالدقهلية ويطالبون والده بفدية
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همت الحسينى
اختفى طفل بمركز الستامونى على أيدى مجهولين اثناء وقوفه أمام أحد المساجد عقب تأديته الصلاة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من العقيد احمد الحسينى مأمور مركز الستامونى بورود بلاغ باختطاف طفل يدعى مصطفى محمود الغريب ١١ عاما حيث أفاد والده عامل عادى فى بلاغه أن أحد الخاطفين حدثه هاتفيا وطلب مبلغ مالى كبير من أجل عودة نجله وهو لا يستطيع دفعه .

واضاف انه لا توجد خلافات بينه وبين أحد ولا توجد أية مشاكل بين عائلته وبين آخرين، وتحرر محضر ٣١٨٥ ادارى ..ستامونى واخطرت النيابة للتحقيق.
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