Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يعلق دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة بسبب تكاليف الرعاية الصحية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:19 ص
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
Advertisements
أ ش أ
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعلانا بشأن تعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة.

وقال الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم، السبت - إن "هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وإنه سيسري ابتداء من يوم 3 من شهر نوفمبر القادم".

وأضاف أنه "على الرغم من أن نظامنا للرعاية الصحية يعاني من التحديات الناجمة عن توفير الرعاية بلا مقابل، فإن حكومة الولايات المتحدة تزيد من تفاقم المشكلة بقبول آلاف من الأجانب الذين لم يظهروا أي مقدرة على تمويل تكاليف رعايتهم الصحية".. مؤكدا أن هذا التعليق لا يسرى إلا على الأشخاص الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة".

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت الشهر الماضي اعتزامها عدم السماح إلا لـ18 ألف لاجئ بالإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2020 ليصبح أقل عدد في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.

يشار إلى أن ترامب قد تبني عندما كان مرشحا رئاسيا عام (2016) وخلال رئاسته سياسة متشددة بشأن الهجرة لرغبته في بناء جدار على الحدود مع المكسيك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من ترامب بشأن دخول المهاجرين للأراضي الأمريكية

ترشيحاتنا

الأشعة تثبت إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي

مرتضى منصور يوجه رسائل نارية لـ جنش.. تعرف عليها.. فيديو

شرط مرتضى منصور للموافقة على قرار الكاف بشأن مباراة جينيراسيون.. فيديو

موقف محمد صلاح.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وليستر سيتي

ماذا يحدث للجسم عند تناول لحم البط؟

الحسد.. تعرف على دعاء الوقاية منه فى الصباح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور

شعر إنسيابى وفستان أزرق.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها

على الموضة وأنيقة .. 20 صورة تكشف أناقة بشرى فى عيد ميلادها