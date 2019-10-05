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فن

تامر عاشور يشعل حفل نادي الرواد.. صور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
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آيه عاطف
أحيا الفنان تامر عاشور، مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيا كبيرا، في نادي الرواد بمنطقة العاشر من رمضان، وسط حضور جماهيري ضخم.

وقدم عاشور، أبرز الأغاني الخاصة به منها "قولوا سماح"، و"باي باي"، و"أيام"، و"من غير ما أحكيلك"، و"محظوظ"، و"دي حكاية"، و"يا أهلا"، و"انطق"، و"افترقنا" وغيرها من الأغاني.

بينما حرص تامر، على التقاط صور تذكارية مع طفلة مصابة بالسرطان، بعد صعودها على خشبة المسرح خلال إحيائه الحفل، بجانب التقاط الصور مع عدد من المعجبين.

يذكر أن تم تقسيم فئات التذاكر إلى فئتين، الفئة الأولى هي الفئة العادي وسعرها 120 جنيها، أما الفئة الثانية هي الفئة الـ VIP وتكلفتها 220 جنيها.
تامر عاشور يشعل حفل نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يشعل حفل نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يشعل حفل نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يشعل حفل نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يشعل حفل نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يشعل حفل نادي الرواد.. صور
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