رئيس الجمعية المصرية للتصلب: مصر نجحت في حربها على الـ Ms

قال الدكتور مجد زكريا، رئيس الجمعية المصرية لعلاج التصلب المتعدد، وأستاذ المخ والأعصاب جامعة عين شمس، إن مؤتمر اللجنة الأوربية للعلاج والبحث فى مرض التصلب المتعد ECTRIMS الذي عقد في دولة السويد شارك فيه أكبر أساتذة مرض التصلب المتعدد MS في العالم ووصل عددهم لـ ١٠ الاف خبير.





وتابع الدكتور مجد زكريا، فى تصريحات صحفية، أنه يعد أول مصري وعربي مدعوّ من قبل اللجنة لإلقاء مناظرة علمية كبرى مع الخبيره العالمية G- kobelt من ستوكهولم وكان محور المناظرة عن اقتصاديات علاج مريض التصلب المتعدد، مؤكدا أن مرض التصلب العصبى المتعدد "أم أس " يشكل خطورة كبيرة على الإنسان نظرا لأنه يصيبه فى عمر الشباب ما بين 20 و40 عاما، لافتًا إلى أن يؤثر فى الأناث أكثر من الذكور.





وأضاف الدكتور مجد زكريا، التشخيص المبكر وعلاج مرض التصلب المتعدد بدأ منذ ٧ سنوات وتحديدا عام ٢٠١٢ حيث حدث تعاون مثمر جدا للمنظومة المصرية بأكملها تتمثل في جمعية التصلب المتعدد والتي أتولى رئاستها حاليًا مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب ووزارة الصحة والتأمين الصحي وشركات الأدوية ، ثم حدث الاقتناع بين كل هذه الجهات لخطورة المرض وصعوبته وأهميته وتعاهد الجميع علي نجاح تلك المنظومة كاملة وأفرزت واقعيا عن وجود ٩ علاجات مستورده تصرف مجانًا في التأمين الصحي وعلى نفقة الدولة حيث أن مريض ال MS يعالج بالكامل بدون تكلفة على المريض، رغم أن هذه الأدوية تعد غالية التكلفة.





وأوضح الدكتور مجد زكريا، أن مرض التصلب يصيب الشباب فى عمر ما بين 20 و40 عاما، ويؤثر فى الأناث أكثر من الذكور، لافتا إلى أن مؤتمر اللجنة الأوروبية للعلاج والبحث فى مرض التصلب المتعد ECTRIMS والذي عقد في دولة السويد، ترشيحه كمصري للمشاركة فيه جاء نتيجة تطور دولي كامل وخطوات ناجحة ومنظومة قويه لعلاج التصلب المتعدد من حيث العلاج والأبحاث وقواعد البيانات والتشخيص وتعاون الدولة في مواجهة المرض وهذا المؤتمر الدولي العالمي يقام سنويا في دول مختلفة ويشارك فيه الأطباء الأبرز على مستوى العالم ويعد إقامته حدثا كبيرا وعالميا لمرضى التصلب المتعدد ويكون مردودها الاقتصادي والعلاجي مهم لصالح المرضي علي مستوي العالم.



