علاء والى يعلن إنهاء أزمة شركتي إعمار للتنمية العمرانية والنصر للإسكان والتعمير

أكد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان السابق، أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، استجابت لاقتراح أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب وتوصياتها فى عدد من الاجتماعات بشأن إنهاء أزمة شركتي أعمار للتنمية العمرانية وشركة النصر للإسكان والتعمير، الذى مضى عليه عدد من السنوات، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية خلال السنوات الماضية على مشروع "أب تاون" بهضبة المقطم، مشيرا إلى أنه بالفعل نجحت الحكومة فى وضع مناخ الاستثمار على الطريق الصحيح بإنهاء هذه الأزمة التى تراكمت خلال السنوات الماضية.



وقال علاء والى إن اتفاق التسوية الذي نص عن تنازل الشركتين محل النزاع عن دعوى التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأن تقوم شركة "إعمار" بسداد 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضا لها عن قيمة الأرض الزائدة التي أسفر عنها الرفع المساحي وأي خلافات أخرى، وكذلك التزام شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقي مصاريف التحكيم التي على شركة النصر، إنما هو دليل قاطع على قدرة الحكومة على إنهاء مثل هذه النزاعات، مما يؤدى الى جذب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والعالمية لمصر.



وأضاف أن الدولة تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة، وهو ما أدى إلى توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، يأتى في إطار سعي الدولة من خلال جميع مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين.



وفى هذا السياق، أكد النائب علاء والى أن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص الحكومة على إنهاء أي تشابكات وتسويتها لدفع عجلة الاستثمار، إلى جانب تشجيع المستمر والقطاع الخاص ومشاركتهما فى النهوض بالاقتصاد القومى، وإزالة أي معوقات تواجه هذا القطاع.