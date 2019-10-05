قمة نارية بين باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري الفرنسي

يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره أنجيه، اليوم، السبت، في تمام الخامسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الفرنسي.



ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتوسيع فارق النقاط مع أنجيه صاحب المركز الثاني، بينما يطمح أنجيه في إسقاط العملاق الباريسي وسط أرضه وجماهيره وخطف صدارة الليج 1.



ويعد أنجيه أحد مفاجآت الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في لقاء وخسر في اثنين.



ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدروي الفرنسي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن أنجيه صاحي المركز الثاني.





