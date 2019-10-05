Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قمة نارية بين باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري الفرنسي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:17 ص
فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره أنجيه، اليوم، السبت، في تمام الخامسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتوسيع فارق النقاط مع أنجيه صاحب المركز الثاني، بينما يطمح أنجيه في إسقاط العملاق الباريسي وسط أرضه وجماهيره وخطف صدارة الليج 1.

ويعد أنجيه أحد مفاجآت الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في لقاء وخسر في اثنين.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدروي الفرنسي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن أنجيه صاحي المركز الثاني.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان يواجه تولوز اليوم في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان في مهمة صعبة أمام ميتز بالدوري الفرنسي

إنتر ميلان يسعى للحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي أمام أودينيزي

باريس سان جيرمان يصطدم بـ ليون في قمة مبكرة بالدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان في ضيافة بوردو بالدوري الفرنسي

بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وبوردو في الدوري الفرنسي

ترشيحاتنا

قبل لحظات من وفاتها في حادث سير..سيدة تنقذ رضيعها من موت محقق

ماذا يحدث للجسم عند تناول لحم البط؟

مرتضى منصور يكشف عن شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك .. فيديو

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد

شرط مرتضى منصور للموافقة على قرار الكاف بشأن مباراة جينيراسيون.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور

شعر إنسيابى وفستان أزرق.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها

على الموضة وأنيقة .. 20 صورة تكشف أناقة بشرى فى عيد ميلادها