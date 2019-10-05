برلماني: دور الانعقاد الأخير يشهد اهتماما كبيرا بقضايا المواطن

قال النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، إن دور الانعقاد الأخير سيشهد إلقاء مزيد من الضوء على كل القضايا والمحاور الخاصة بالمواطن المصرى بشكل مباشر، سواء التشريعات أو الملفات العالقة والشائكة على مدار أدوار الانعقاد السابقة.



وأكد عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له، أن البرلمان اقتحم خلال الفترة السابقة العديد من الملفات والقضايا التى ظلت عالقة لسنوات طويلة، وكانت سببا فى معاناة المواطنين، وذلك فى مختلف القطاعات، وسيشهد دور الانعقاد الأخير مزيدا من الاهتمام بهذا المحور.



وأضاف أن دور الانعقاد الأخير سيشهد على سبيل المثال إقرار قانون الإدارة المحلية، خاصة بعد حديث القيادة السياسية فى هذا الشأن، علما بأن لجنة الإدارة المحلية قد انتهت من مناقشة مشروع القانون، بالإضافة لتطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والنظافة وإدارة المخلفات، وتطوير المواقف والتصدى للمواقف العشوائية، وتعظيم موارد الدولة، وتعظيم موارد المحليات، وملف التصدي للأسواق العشوائية، وملف إعادة هيكلة وتطوير بعض الهيئات الاقتصادية.

