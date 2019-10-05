محافظ الوادي الجديد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد والعقيد مصطفي يوسف المستشار العسكري للمحافظة بوضع أكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف من القوات المسلحة حيث عزفت الموسيقي العسكرية لحن سلام الشهيد وتم قراءة الفاتحة علي أرواحهم الطاهرة، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .



وأشاد الزملوط بالدور العظيم الذي يقوم به رجال القوات المسلحة من جنود وضباط وقيادات من تضحيات في سبيل استقرار الوطن ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله بجانب رجال الشرطة ، مؤكدا الدعم الكامل لكافة الأجهزة الأمنية للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة .



وأضاف الزملوط أن برنامج احتفالات المحافظة بعيدها القومي ال ٦٠، يستمر طوال شهر أكتوبر الحالي وذلك من خلال افتتاح عدد من المشروعات والخدمات بكافة مراكز المحافظة مضيفا أن الاحتفالات تواكب الثالث من اكتوبر كل عام .