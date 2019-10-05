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أخبار العالم

ارتفاع عدد القتلى والمصابين في مظاهرات العراق

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:18 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
ارتفع عدد القتلى في المظاهرات العراقية إلى 73 شخصا فيما بلغ عدد المصابين نحو 3000.

وذكرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن عدد الأشخاص الذين قتلوا في أعمال العنف في البلاد قد ارتفع إلى 73 وأصيب أكثر من 3000 شخص من جراء المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وتتضمن حصيلة القتلى 6 عناصر شرطة على الأقل، لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت أثناء التظاهرات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد، وفق مصادر طبية وأخرى في الشرطة.

في المقابل، حاول رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تهدئة الأوضاع مساء الجمعة، معلنًا رفع حظر التجول ابتداء من الساعة الخامسة فجر السبت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

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