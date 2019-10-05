تعرف علي القائمة النهائية لنادي الاعلاميين بدوري القسم الثاني

استقر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الإعلاميين، على قيد 30 لاعبا في قائمة الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد وهم:

خالد سعيد مبروك

محمد أشرف محمد

أحمد كمال الضوى "جلبرتو"

احمد علي عبدالحافظ

احمد حسني جاد أوشه

فتحي عامر عبدالعليم فلفل

محمد اسامه محمد

محمد ابراهيم فكرى بركات

خالد كمال عبدالعال

شريف عمر جمعة

نشأت مسعد انور محمد

محمد خالد نور الدين

محمد احمد عبده

خالد محمد مايز

اسامه خليل ابراهيم

سعد السعيد عبدالفتاح

محمود عبدالحكيم

بدرى ابراهيم بدرى

احمد رجب محمد

حسام الدين عادل ابراهيم

مصطفي محمد سماره

عبدالرحمن عبدالنبي

ابوبكر محمد محمد

احمد سليمان فراج

خالد اشرف عبده

اسلام بدر حنفي

اسلام مصطفي اسماعيل

ايهاب المصرى

محمد عادل هجرس

جمال سادات



