Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف علي القائمة النهائية لنادي الاعلاميين بدوري القسم الثاني

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:29 ص
صدى البلد
Advertisements
رباب الهوارى
استقر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الإعلاميين، على قيد 30 لاعبا في قائمة الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد وهم:
خالد سعيد مبروك 
محمد أشرف محمد 
أحمد كمال الضوى "جلبرتو"
احمد علي عبدالحافظ 
احمد حسني جاد أوشه
فتحي عامر عبدالعليم فلفل
محمد اسامه محمد 
محمد ابراهيم فكرى بركات 
خالد كمال عبدالعال
شريف عمر جمعة 
نشأت مسعد انور محمد
محمد خالد نور الدين 
محمد احمد عبده 
خالد محمد مايز 
اسامه خليل ابراهيم 
سعد السعيد عبدالفتاح 
محمود عبدالحكيم 
بدرى ابراهيم بدرى 
احمد رجب محمد 
حسام الدين عادل ابراهيم 
مصطفي محمد سماره 
عبدالرحمن عبدالنبي
ابوبكر محمد محمد 
احمد سليمان فراج 
خالد اشرف عبده 
اسلام بدر حنفي 
اسلام مصطفي اسماعيل 
ايهاب المصرى 
محمد عادل هجرس
جمال سادات 

وقد أسفرت قرعة الممتاز "ب" بالمجموعة الأولي عن خوض فريق الإعلاميين أول لقاءاته أمام فريق البنك الأهلي، الوافد الجديد لمجموعة الصعيد، وذلك بملعب الإعلاميين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على حركة تنقلات الشرطة في القليوبية

الإعلاميين يقيد 12 لاعبا بالقائمة الأولى استعدادا للممتاز ب

وديا .. قنا الرياضي يكتسح شعب قوص 12-0

"الإعلاميين" يضم صانع ألعاب أسوان والنصر للتعدين

30 لاعبا في القائمة النهائية لفريق سوهاج بالموسم الجديد

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يوجه رسائل نارية لـ جنش.. تعرف عليها.. فيديو

الحسد.. تعرف على دعاء الوقاية منه فى الصباح

لفتة إنسانية من طارق يحيي تجاه والد الطفل أدهم.. صور

برفقة خطيبها.. هيدى كرم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق الشاب

أهم الأخبار.. رامي رضوان يرد على عبد الله الشريف.. حقيقة زواج سمية الخشاب سرًا من رجل مغربي.. جنش يتصدر تويتر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور

شعر إنسيابى وفستان أزرق.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها

على الموضة وأنيقة .. 20 صورة تكشف أناقة بشرى فى عيد ميلادها