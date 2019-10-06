أكتوبر 73 تاريخ صادم للعدو الصهيوني .. دور كبير لمنظمة سيناء العربية في تحقيق النصر

3 مجموعات عمل لمراقبة الجيش الإسرائيلي في سيناء

استهداف مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في العريش وبالوظة





وكانت تنقسم إلى ثلاث مجموعات عمل.. الأولى مخصصة لتصوير مواقع ومقار العدو،والثانية مجموعة لرصد كل تحركات العدو الصهيونى فى سيناء، والثالثة تنفذ العمليات الفدائية ضد معسكرات العدو الصهيونى فى سيناء،ومن أهم رموز المجموعة الفدائية الشيخ المجاهد حسن خلف، الذى نفذ عدة عمليات فدائية ضد العدو الإسرائيلى، قبل أن يتمكن من القبض عليه، والحكم عليه بالسجن ١٤٩عاماً، وفى إبريل ١٩٧٤ تم الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل مع الجاسوس الإسرائيلي باروخ كوهين، وحصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولي .



وعن ذكريات النضال قال الشيخ المجاهد حسن خلف، إنه فى شهر رمضان عام 1961 كنت فى الضفة الغربية أعد العدة من أجل تدمير مقر الحاكم العسكري الصهيوني بمدينة العريش، ونقلنا ١٢ صاروخاً على ظهور الإبل لمسافة ١٥٠ كيلومترا، برفقة صديق النضال المرحوم براك جهينى، ونصبنا الصواريخ على بعد ٤٠٠ متر من مقر الحاكم العسكري، ونجحنا فى تدميره.



و كانت العملية ناجحة جداً وهو ما شجعنى على الاستمرار فى تدمير مواقع العدو.



فكان هدفنا الثانى معسكر للعدو بمنطقة بالوظة، حيث قمنا بقصف المعسكر بالصواريخ ، بمعدل مرة فى الشهر، وبمعاونة أبناء سيناء المجندين للقوات المسلحة، وكانت فرحتنا تزداد عند نجاح كل عملية.



واضاف المجاهد بعد هذه العمليات قررنا أنا وصديقى براك، أن نقوم بعملية فدائية ضد مستعمرة ناحل دكلا بالشيخ زويد، وقمنا بنقل ١٢ صاروخا على ظهور الإبل فى عام ١٩٧٠، حتى وصلنا إلى الشيخ زويد ونجحنا فى تدمير المستعمرة، وهى من العمليات التى أثارت غضب الاحتلال، حيث سقط فيها مصابون وقتلى، من الجنود الصهاينة.



السجن ١٤٩ عاما:

ومما يجعلك تفخر به اكثر انه صدر ضده أحكام بالسجن ١٤٩ عاما في ثلاث قضايا .



وقال المجاهد الشيخ حسن خلف فى مايو١٩٧٠م كنا فى مهمة لعملية فدائية تستهدف مطار العريش، وكان معى عدد من الصواريخ، وعند منطقة أبوعصب جنوب قرية بالوظة فوجئت بحصار من جنود الاحتلال الصهيونى، وقد القي القبض على وتم إيداعى السجون الإسرائيلية، التى تلقيت فيها أبشع أنواع العذاب من كهرباء ومياه مثلجة فى الشتاء القارص. و تم تقديمه للمحاكمة في ثلاث اتهامات.



الأولى حيازة صواريخ وصدر ضدي حكم بالسجن ـ ٩٩ عاما مع الشغل، والتهمة الثانية التدريب على السلاح من دولة معادية وصد الحكم بالسجن ـ ٢٥ عاما، والتهمة الثالثة عبور القناة بدون إذن مسبق وصدر الحكم بالسجن ٢٥ عاما مع الشغل، فكان مجموع العقوبة ١٤٩ عاماً مع الشغل، وظللت معتقلاً حتى تم الإفراج عنى فى إبريل ١٩٧٤ فى تبادل مع الجاسوس الإسرائيلى باروخ كوهين، وبعد ٦ أشهر من اعتقالى تم القبض على صديقى براك جهينى، وتم الإفراج عنا معا.



ووجه رسالة عن الحاضر:

ولفت الشيخ حسن خلف.. أريد أن أقول لكل من يشوه صورة أبناء سيناء، ويشكك فى انتمائهم، أقول لهم قول الشاعر« إذا أتتك مذمتى من ناقص، فهى الشهادة لى بأنى كامل»، وكفى أن أبناء سيناء تم اختبار وطنيتهم بعد فترة احتلال دامت ١٢ عاماً مدة الاحتلال الإسرائيلي لأراضي سيناء.

مازال يوم السادس من اكتوبر عام 1973 م يحمل ذكرى تاريخ صادم للعدو الصهيوني بالنصر العظيم التي حققته مصر بجيشها وأجهزتها الأمنية المختلفة، وكان لأبناء سيناء دور كبير في هذا النصر العظيم وابطال سيناء الذين شاركوا القوات المسلحة منذ حرب الاستنزاف إلى مصر اكتوبر المجيد، ولابد ان نذكر مجاهدي سيناء الذين كان لهم دور فعال في هذه المرحلة.بعد انسحاب القوات المصرية من سيناء عقب هزيمة يونيو ١٩٦٧، كانت هناك حاجة ملحة إلى وجود كوادر على دراية بطبيعة المكان.. ولهذا السبب أُنشئت منظمة "سيناء العربية" من أهل وبدو شبه الجزيرة بديلا عن الجيش أثناء فترة الاحتلال، ولعبت المنظمه دوراً مهماً فى الوصول إلى نصر أكتوبر١٩٧٣، وكانت تعمل تحت إشراف الأجهزة المعنية.