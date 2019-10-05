بث مباشر.. مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره ليستر سيتي، اليوم، السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي



ويقدم لكم موقع "صدى البلد" بثا مباشرا لمباراة ليفربول وليستر سيتي، والتي ستقام في تمام الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورت 2".



ليفربول ضد ليستر سيتي



ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لتحقيق الفوز الثامن على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من أجل الحفاظ على صدارة البريميرليج بالعلامة الكاملة، آملًا في التتويج باللقب الذي فقده الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه مانشستر سيتي، حامل اللقب.



وتمثل المباراة اختبارًا صعبًا لكتيبة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني، نظرًا لتوهج ليستر سيتي الذي يبحث عن فوزه الخامس هذا الموسم.



ويأمل محمد صلاح في مواصلة تألقه مع ليفربول، بعدما ساهم في فوز الريدز بجميع الجولات الماضية، أمام نورويتش سيتي، وساوثهامبتون، وأرسنال، وبيرنلي، ونيوكاسل يونايتد، وتشيلسي، وشيفيلد يونايتد، على الترتيب.



ترتيب ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.



مباريات أخرى في الدروي الإنجليزي



ويلتقي اليوم أيضًا، برايتون مع توتنهام، ونورويتش سيتي مع أستون فيلا، وبيرنلي مع إيفرتون، وواتفورد مع شيفيلد يونايتد، ووست هام مع كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي في الدروي الإنجليزي



حراسة المرمى: أرديان



خط الدفاع: روبرتسون - فان اديك - جوميز - أرنولد.



خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - فينالدوم.



خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.



بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي















