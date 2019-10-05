اتحاد الغرف التجارية يهنئ المصريين بنصر أكتوبر المجيد

هنأ الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، المصريين رئيسا وشعبا وحكومة بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيدة.



وقال (العربي) في بيان صادر عن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أنه رغم مرور سنوات طويلة على هذا النصر إلا أننا ننظر إليه كملحمة وطنية تكاتف بها الشعب المصري بكل انتماءاته من أجل الخروج بهذه الصورة الوطنيه المشرفة أمام العالم بالكامل.



وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن احتفالية نصر أكتوبر المجيدة تنظر إليها الأجيال المصرية المتعاقبة بعين الاعتزاز والفخر لأنها تحققت بعد تحد لكل الظروف بعد الاستعانة بالله في تحقيق نصر ليس لمصر فقط بل للعالم العربي بالكامل.



وأشاد (العربي) بدور القيادة المصرية الوطنية الواعية التي خطّطت لهذا النصر ونفذت بكل كفاءة، وضرب الجيش المصري من خلال إيمانه بالله أقوى مثل في تحقيق هذا النصر العظيم الذي يستحق أن نفخر به وتتباهي به الأجيال المتعاقبة.



ووجه (العربي) تحية تقدير واعتزاز لشهداء هذا الوطن الذين سطروا أسمائهم بحروف من نور ورفعوا اسم وطنهم عاليا خفاقا فرحم الله هؤلاء الشهداء وحفظ الله مصرنا الغالية وأبنائها المخلصين قيادة وشعبا وحكومة.

