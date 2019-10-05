Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يهنئ المصريين بنصر أكتوبر المجيد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:35 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
هنأ الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، المصريين رئيسا وشعبا وحكومة بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيدة.

وقال (العربي) في بيان صادر عن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أنه رغم مرور سنوات طويلة على هذا النصر إلا أننا ننظر إليه كملحمة وطنية تكاتف بها الشعب المصري بكل انتماءاته من أجل الخروج بهذه الصورة الوطنيه المشرفة أمام العالم بالكامل.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن احتفالية نصر أكتوبر المجيدة تنظر إليها الأجيال المصرية المتعاقبة بعين الاعتزاز والفخر لأنها تحققت بعد تحد لكل الظروف بعد الاستعانة بالله في تحقيق نصر ليس لمصر فقط بل للعالم العربي بالكامل.

وأشاد (العربي) بدور القيادة المصرية الوطنية الواعية التي خطّطت لهذا النصر ونفذت بكل كفاءة، وضرب الجيش المصري من خلال إيمانه بالله أقوى مثل في تحقيق هذا النصر العظيم الذي يستحق أن نفخر به وتتباهي به الأجيال المتعاقبة.

ووجه (العربي) تحية تقدير واعتزاز لشهداء هذا الوطن الذين سطروا أسمائهم بحروف من نور ورفعوا اسم وطنهم عاليا خفاقا فرحم الله هؤلاء الشهداء وحفظ الله مصرنا الغالية وأبنائها المخلصين قيادة وشعبا وحكومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة الفيوم تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

ترشيحاتنا

بعد محاولة اغتيال قائد بالحرس الثوري.. إسرائيل تنتظر انتقام إيران

الأشعة تثبت إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي

مرتضى منصور يكشف عن شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك .. فيديو

الجنيه يرتفع 6%.. الدولار يعاود مسلسل الهبوط تحت ضغوط الإصلاح

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور.. رسائل نارية لجنش.. شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك.. وعقوبة استخدام السوشيال ميديا

أسوان يمنح برزينتيشن حقوق رعاية الفريق هذا الموسم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور

شعر إنسيابى وفستان أزرق.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها

على الموضة وأنيقة .. 20 صورة تكشف أناقة بشرى فى عيد ميلادها