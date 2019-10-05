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رياضة

بث مباشر.. مباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:36 ص
تريزيجيه لاعب أستون
تريزيجيه لاعب أستون فيلا
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القسم الرياضي
يحل فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري، أحمد المحمدي، ومحمود حسن "تريزيجيه"، ضيفًا على نظيره نورويتش سيتي، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

بث مباشر لمباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي:

ويقدم لكم موقع صدى البلد بث مباشر لمباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي، والتي ستقام في تمام الرابعة عصرا على ملعب "كارو رود" معقل نورويتش، وسيتم بث المباراة عبر شاشة beIN SPORTS HD 8.

أستون فيلا ضد نورويتش سيتي:

ويبحث أستون فيلا بقيادة الثنائي المصري، عن الفوز الثاني له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن حقق الفوز في مباراة وحيدة فقط وتعادل في ثلاث مباريات، بينما خسر في 4.

وشارك تريزيجيه بديلًا مع أستون فيلا، أمام بيرنلي في المباراة الماضية، والتي انتهت 2-2، بينما قام دين سميث المدير الفني باستبعاد المحمدي.

ترتيب أستون فيلا ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي:

ويحتل فيلا المركز الـ18 في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 5 نقاط، خلق نورويتش سيتي الذي يحتل المركز الـ17 بـ 6 نقاط.

بث مباشر لمباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي في الدروي الإنجليزي:






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