Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مي عبد الحميد: الصندوق يطرح وحدات استثمارية فى 4 مدن لخفض تكلفة الإسكان الاجتماعى

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
زينب ابو الخير
كشفت مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري أن الصندوق يدرس طرح وحدات استثمارية لتخفيض تكلفة الإسكان الاجتماعى خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الصندوق يهدف إلى توفير وحدات إسكان اجتماعى بأسعار مناسبة للعملاء غير القادرين.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المدن التى سيتم طرح هذا المحور بها بورسعيد وبدر ودمياط و الغردقة، موضحا أن هذه المدن يوجد عليها طلبا كبيرا على الوحدات الاستثمارية، حيث يبدأ الصندوق بها، وجارى دراسات مدن أخرى لطرح هذا المحور بها.

وكشفت أن الصندوق قام بتسليم 90 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الماضى، ويستهدف أكثر من 100 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، وبالنسبة للمدن التي شهدت تأخر جارى استعلامات بها ومنها مدينة بدر حيث تم الاستعلام عن 15 ألف عميل وجارى الاستعلام عن 18 ألف عميل آخر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الإعلان الحادى عشر تقدم إليه 13 ألف عميل، وهذا الاعلان تم الاعلان عنه للتسليم الفورى للعملاء، حيث جارى تسليم الوحدات للعملاء،و تم طرح 20 ألف وحدة سكنية فى اعلان الثانى عشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد وفاة زوجته.. احمد السعدنى يوجه رسالة مؤثرة لابنه بمناسبة عيد ميلاده

منة عرفة تكشف حقيقة زواجها.. فيديو

مفاجأة... محمد النني يقترب من الرحيل عن بشكتاش لهذا السبب

كهربا يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة تونديلا في الدوري البرتغالي

إلزامهم بـ ١٧ مليون جنيه.. المشدد 10 سنوات لـ ٥ متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء

تعرف على السيارات والمركبات المقرر تطبيق قانون المرور الجديد عليها قبل إقراره

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونس تتنخب برلمانها.. مراقبة: العملية الانتخابية في القاهرة تسير بشكل مثالي دون ملاحظات

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور