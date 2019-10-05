مي عبد الحميد: الصندوق يطرح وحدات استثمارية فى 4 مدن لخفض تكلفة الإسكان الاجتماعى

كشفت مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري أن الصندوق يدرس طرح وحدات استثمارية لتخفيض تكلفة الإسكان الاجتماعى خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الصندوق يهدف إلى توفير وحدات إسكان اجتماعى بأسعار مناسبة للعملاء غير القادرين.



وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المدن التى سيتم طرح هذا المحور بها بورسعيد وبدر ودمياط و الغردقة، موضحا أن هذه المدن يوجد عليها طلبا كبيرا على الوحدات الاستثمارية، حيث يبدأ الصندوق بها، وجارى دراسات مدن أخرى لطرح هذا المحور بها.



وكشفت أن الصندوق قام بتسليم 90 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الماضى، ويستهدف أكثر من 100 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، وبالنسبة للمدن التي شهدت تأخر جارى استعلامات بها ومنها مدينة بدر حيث تم الاستعلام عن 15 ألف عميل وجارى الاستعلام عن 18 ألف عميل آخر خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت أن الإعلان الحادى عشر تقدم إليه 13 ألف عميل، وهذا الاعلان تم الاعلان عنه للتسليم الفورى للعملاء، حيث جارى تسليم الوحدات للعملاء،و تم طرح 20 ألف وحدة سكنية فى اعلان الثانى عشر.

