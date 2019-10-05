7 ملايين ناخب تونسي يصوتون غدا لاختيار برلمان جديد.. أبرز ما قالت الصحف الإماراتية

"الخليج": حمدوك يقيل 35 مدير جامعة سودانية

"الوطن": 7 ملايين ناخب تونسي يصوتون غدًا لاختيار برلمان جديد

"الإمارات اليوم": الصين تبني نظام إنذار ضد الصواريخ بعد روسيا وأمريكا

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات الهامة، وتصدر ذلك أن أكثر من سبعة ملايين ناخب في تونس دعوا لانتخاب برلمان جديد غدًا، الأحد، ستكون تشكيلته مفتوحة على كل الاحتمالات بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات رئاسية أفرزت مفاجأة بوصول منافسين من خارج النظام الحاكم إلى الدورة الثانية.وقالت "الوطن" إنه يتنافس في الانتخابات النيابية الثانية منذ إقرار الدستور في 2014 حوالى 15 ألف مرشح على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة.ويقدر مراقبون أن يكون المشهد السياسي القادم في البلاد مشتتا بتركيبة برلمانية بكتل صغيرة ما من شأنه أن يعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة، وذلك استنادا الى نتائج الدورة الرئاسية الأولى التي أفرزت مرشحين غير متوقعين هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.وقالت "الإمارات اليوم" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كشف أن روسيا تساعد الصين في بناء نظام إنذار ضد هجمات الصواريخ، وهو أمر لا تملكه في الوقت الراهن سوى روسيا نفسها والولايات المتحدة.ويتضمن هذا النظام مجموعة من الرادارات الأرضية والأقمار الصناعية الفضائية، ويعد ضروريا للتعرف المبكر على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.وأضاف الرئيس الروسي، أمام مؤتمر للسياسات الدولية بمنتجع سوتشي الروسي، قائلا: "هذا أمر بالغ الأهمية، سيزيد بشكل جذري من القدرات الدفاعية لجمهورية الصين الشعبية".وأشار إلى مستوى جديد من التعاون الدفاعي بين الخصمين الشيوعيين السابقين، اللذين طورا علاقات سياسية وعسكرية وثيقة بشكل متزايد.وأكدت "الخليج" أنه في خطوة تهدف إلى تطهير المؤسسات التعليمية العالية في السودان من الإخوان المسلمين، أقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 35 مديرًا للجامعات الحكومية بالبلاد، ورؤساء مجالسها، وأصدر قرارًا بتعيين مديرين جدد، فيما كشف مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن تعرض شركات تعدين محلية لهجوم من قبل مجموعات مسلحة في بعض المناطق بولاية جنوب كردفان، أسفر عن مقتل عسكري وإصابات متفاوتة بين ضباط عسكريين وبعض العاملين في تلك الشركات.فقد أقال حمدوك، الخميس، 28 من رؤساء مجالس إدارات الجامعات الحكومية، و35 مدير جامعة، و4 نواب لمديري جامعات.ونص القرار، على تعيين 34 مدير جامعة جديدًا، بينهم مرشحة سابقة للمجلس السيادي، فدوى عبد الرحمن طه مديرة لجامعة الخرطوم.ويشغل أغلب رؤساء مجالس إدارات الجامعات ومديريها المقالين مواقع قيادية في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.وجاء قرار حمدوك بإعفاء قيادات التعليم في البلاد استجابة لطلب من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، انتصار الزين صغيرون، بإزاحة قادة النظام البائد من واجهات الجامعات.وشمل قرار حمدوك إعفاء وزير النفط السابق مكاوي محمد عوض من رئاسة مجلس إدارة جامعة الخرطوم، والفاتح عروة من جامعة النيلين، وعوض الجاز من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ووزير الخارجية السابق إبراهيم غندور من جامعة بخت الرضا، ونائب البشير حسبو محمد عبد الرحمن من جامعة الضعين، ورئيس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا من جامعة البحر الأحمر، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر من جامعة كردفان، ومساعد البشير فيصل حسن إبراهيم من جامعة الدلنج، وعلي كرتي من جامعة البطانة.