أحمد بخيت: أحمد عبد المعطي حجازي لم يقدم شيئا للشعر على مدار 40 عاما

قال الشاعر أحمد بخيت، إن الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، رغم تعمقه في مجال الشعر إلا أنه لم يقدم شيئا للشعر خلال 40 عامًا، لافتا إلى أنه على مدار تلك المسيرة الطويلة لم يقدم إلا 8 دواوين شعرية.



وأضاف أحمد بخيت في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، إأن الشخصية الإبداعية والشاعرية والروائية يجب أن تضيف كما وكيفًا ولا تتوقف، وأنه إذا تألق الشاعر في فترة من حياته لا بد عليه اأن يواصل التألق والإبداع ولا يتوقف عند تلك المرحلة.



وأوضح أن الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي شاعر كبير وصوت شعري محترم، لكنه من خلال التجربة الواقعية نجد أن هناك روائيا جيدا قدم روايتين وتكاسل بعدها، كذلك الحال مع نجيب محفوظ وأمثاله الذين قدموا الكثير من الروايات المهمة ولم يتكاسلوا على مدار مسيرتهم الإبداعية.



وأشار إلى أن "المبدع لا بد أن يكون متوهجًا ويستمر في ذلك التوهج، لا يتوقف عند مرحلة ما من النضج، لافتا إلى أن بعض الأسماء تكتفي بما قدمته مرددين "أنا قدمت كدا وخلاص، وفيه ناس كل ما تقدم حاجة جديدة لازم تطور من نفسها في الحاجة اللي بعدها، ودا بقى الإبداع".