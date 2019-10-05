بث مباشر.. مباراة توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي

يحل فريق توتنهام هوتسبير، ضيفًا على نظيره برايتون، اليوم، السبت، على استاد فالمر، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



بث مباشر لمباراة توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي:



ويقدم موقع صدى البلد بث مباشر لمباراة توتنهام وبرايتون، والتي ستنطلق في تمام الواحدة والنصف ظهرا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.



توتنهام ضد برايتون:



ويخشى توتنهام تعميق جراحه في مواجهة اليوم، بعدما ودع بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على يد كولشيستر بركلات الترجيح، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة على يد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 72، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويتطلع توتنهام لتجاوز أحزانه ومصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، على حساب برايتون، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل مباراتين وخسر مثلها.



ترتيب توتنهام وبرايتون في جدول الدوري الإنجليزي:



ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.















