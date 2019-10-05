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اليوم العالمي للمعلم.. هالة صدقي: نجيب الريحاني أفضل مدرس على الشاشة.. ونهال عنبر تختار محمد هنيدي في رمضان مبروك أبو العلمين

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:00 م
رمضان مبروك أبو العلمين
رمضان مبروك أبو العلمين
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أحمد البهي
  • اليوم العالمي للمعلم..
  • هالة صدقي: نجيب الريحاني أفضل مدرس على الشاشة
  • نهال عنبر تختار محمد هنيدي في رمضان مبروك أبو العلمين


يوافق اليوم 5 أكتوبر، اليوم العالمي للمعلم، والذي بدأ الاحتفال به منذ 1994، للإشادة بدور المعلمين حول العالم، يهدف إلى تعبئة الدعم وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمون بكفاءة، وفى السطور التالية تكشف بعض النجمات عن دور المعلم فى حياتهن، بالإضافة الى أكثر إجادة للدور على الشاشة من وجهة نظرهن.

هالة صدقي
فى البداية، أكدت الفنانة هالة صدقي، أن والدتها هى أكثر معلمة أثرت فى حياتها الشخصية والعلمية، خاصة أنها كانت تمتلك مدرسة.

وقالت هالة صدقي إن والدتها كانت تحرص على القيام بدور الأم فى المنزل والمعلمة أيضًا، حيث كانت تقوم بالمذاكرة لها.

وعن أكثر الفنانين الذين لعبوا دور المعلم بإجادة على الشاشة، أكدت أن الفنان نجيب الريحانى من أكثر الممثلين الذين أجادوا تقديم شخصية المدرس.

نهال عنبر
أما الفنانة نهال عنبر، فقد كشفت عن دور عدد من المعلمين فى حياتها الشخصية والإنسانية، حيث أكدت أن هناك بعض المدرسين الذين أثروا حياتها العلمية والشخصية، ومنهم مدرس اللغة العربية، الذى كان حريصا على تعليمها قواعد اللغة وطريقة النطق الصحيحة لها.

وقالت نهال عنبر إن المدرس الآخر هو أستاذ الرياضيات، والذى كان يبسط لها المعلومة بشكل سلس، مؤكدة أنها تتمنى أن تجد وسيلة اتصال بهما فى الوقت الحالى.

وأضافت أن إحدى المدرسات الأمريكيات كان لها فضل كبير عليها، حين كانت تقوم بالدراسة فى أمريكا، حيث إنها كانت ترغب فى العودة الى بلادها، وقد ساعدتها فى ذلك، عن طريق إقناع والدتها بهذا الأمر.

وأوضحت أن أكثر من أجادوا تجسيد دور المعلم على الشاشة، هو الفنان محمد هنيدى، فقد نجح في لعب تلك الشخصية حين قدم فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وتابعت أن الفنان محمد هنيدى كان السبب فى بكائها بسبب أحد المشاهد التى قام بأدائها فى الفيلم، لأنه أظهر لحظة ضعف يتعرض لها المدرس.

وأشارت إلى أنها كانت سعيدة حين قرر الفنان محمد هنيدى تجسيد الشخصية ذاتها فى عمل تليفزيوني حمل نفس الاسم الذى قدمه فى الفيلم السينمائى، وقامت بالمشاركة فيه.
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