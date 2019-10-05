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رياضة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان الدوري المصري

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:53 ص
الاهلي
الاهلي
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القسم الرياضي
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان منافسه الأهلي اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الـ3 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة احداث مباراة الاهلي وأسوان في الدوري المصري .

مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 الدوري المصري
ويسعى فريق أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي لتحقيق أول فوز له في بطولة الدوري مستغلا عامل الأرض والجمهور بعد تعرضه لخسارة أمام مصر المقاصة بنتيجة 3-2 وبعدها التعادل مع اف سي مصر.

مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 الدوري المصري
علي جانب آخر يسعى السويسري رينيه فايلر لمواصلة نتائجه القوية مع الأهلي وتقديم أداء ممتع والعودة لصدارة جدول ترتيب الدوري.

مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 الدوري المصري
ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن المتصدر بيراميدز بينما جاء أسوان في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة .


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