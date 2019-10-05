بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان الدوري المصري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان منافسه الأهلي اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الـ3 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.



ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة احداث مباراة الاهلي وأسوان في الدوري المصري .



مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 الدوري المصري

ويسعى فريق أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي لتحقيق أول فوز له في بطولة الدوري مستغلا عامل الأرض والجمهور بعد تعرضه لخسارة أمام مصر المقاصة بنتيجة 3-2 وبعدها التعادل مع اف سي مصر.



مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 الدوري المصري

علي جانب آخر يسعى السويسري رينيه فايلر لمواصلة نتائجه القوية مع الأهلي وتقديم أداء ممتع والعودة لصدارة جدول ترتيب الدوري.



مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن المتصدر بيراميدز بينما جاء أسوان في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة .





