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محافظات

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. محافظ الإسكندرية يضع الزهور على النصب التذكاري للشهداء.. صور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
وضع الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، يرافقه كل من اللواء أركان حرب خالد شوقي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، يرافقه واللواء أشرف الجندي مدير الأمن، اليوم، السبت، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان محطة مصر، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقام الحضور بقراءة الفاتحة على روح جنود وشهداء مصر الأبرار، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري؛ للوفاء بشهداء مصر جيلا بعد جيل، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداءً لعزته ومجده. 

وقدم المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والسكندري بصفة خاصة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيًا أن ينعموا بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام في ظل قيادته الحكيمة.

وخلال الاحتفالية استمع قائد المنطقة الشمالية والمحافظ ومدير الأمن، لمشاكل المواطنين السكندريين، مؤكدين لهم أن الجميع يعمل جاهدا لاستقرار الوطن، وحل مشكلاتهم لتظل دائما مصر في مصاف الدول المتقدمة.
بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. محافظ الإسكندرية يضع الزهور على النصب التذكاري للشهداء.. صور
بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. محافظ الإسكندرية يضع الزهور على النصب التذكاري للشهداء.. صور
بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. محافظ الإسكندرية يضع الزهور على النصب التذكاري للشهداء.. صور
بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. محافظ الإسكندرية يضع الزهور على النصب التذكاري للشهداء.. صور
بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. محافظ الإسكندرية يضع الزهور على النصب التذكاري للشهداء.. صور
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