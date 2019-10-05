بث مباشر مباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي

يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا على نظيره جنوى، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.



بث مباشر لمباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي:



ويقدم صدى البلد بث مباشر لمباراة ميلان وجنوى، والتي ستنطلق في تمام التاسعة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4.



ميلان ضد جنوى:



ويسعى ميلان لمصالحة جماهيره بعد النتائج الكارثية في أول ست جولات، حيث خسر 4 مباريات وفاز في مواجهتين فقط، وهي أسوأ انطلاقة للروسونيري في الدوري الإيطالي منذ 80 عاما.



على الجانب الأخر يطمح جنوى في استغلال سقوط ميلان، بتحقيق فوز معم على أرضه ووسط جماهيره.



ترتيب ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي:



ويحتل ميلان المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاك، بينما يتواجد جنوى في المركز الـ 18 بـ 5 نقاط.



مباريات آخرى في الدوري الإيطالي:



ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإيطالي، سبال مع بارما، وفيرونا مع سامبدوريا.



بث مباشر لمباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي:











