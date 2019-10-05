المجتمعات العمرانية: إتاحة 11 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استكمال إجراءات سداد باقى قيمة مقدم الحجز للحاجزين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك بمشروعات (دار مصر – سكن مصر – JANNA) بالمراحل السابق طرحها، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليًا، بشرط عدم سحب جدية الحجز حتى تاريخه وكذا تقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حاليًا، والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير لكل مشروع.



وصرح وزير الاسكان بأنه تمت الموافقة على استمرار العمل بالأسعار المحددة من اللجنة العقارية الرئيسية الخاصة بتحديد قيمة سعر المتر المربع لوحدات مشروع "JANNA"، ومشروع الإسكان المميز بمدينتي (المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، اعتبارًا من 11 /3 /2019 لمدة عام واحد فقط، يُعاد بعدها العرض على مجلس الإدارة، وتستكمل الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



ونوه إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إتاحة 11 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مشروعات مختلفة، وتشمل الموافقة ما يلى: تخصيص قطعة أرض رقم (328/1) بمساحة إجمالية 10328.83 م2 بالقطاع الثالث بمركز المدينة، بنشاط تجارى إدارى، وذلك بنظام البيع لصالح شركة وايت بيرل للاستثمار العقارى، وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلستة رقم (108) بترايخ 11 /7 /2017 والخاص بتخصيص قطعة الأرض بمساحة 4875م2 الكائنة خلف مشروع (داون تاون) بالقطاع الأول مركز القاهرة الجديدة بنظام البيع لشركة بتروجيت لاستخدامها في إقامة جراج متعدد الطوابق، وتخصيص تلك القطعة لصالح شركة القطامية للاستثمارات العقارية، لتنفيذ جراج متعدد الطوابق، لخدمة المترددين على تلك المنطقة، وذلك بنظام البيع، بشرط أن يكون استخدامه عاما لجميع المترددين، ويتم أخذ التعهدات اللازمة على الشركة بذلك.



وأضاف الوزير: تشتمل الموافقة أيضًا بمدينة القاهرة الجديدة، على ما يلى: تخصيص قطعة أرض بمساحة 166 فدانًا بمنطقة الجامعات والمعاهد – قطاع الاندلس، بنظام البيع لصالح شركة امكان مصر للتنمية، لإقامة مشروع عمراني متكامل، وتخصيص قطعة الأرض رقم (340 B) بالقطاع الثالث بمركز المدينة، بمساحة 4782.13 م2 لاقامة مشروع (تجارى - إدارى) لصالح شركة سولو للتطوير العقاري، وتخصيص قطعة الأرض رقم (309) بالقطاع الثانى بمركز المدينة، بمساحة 1008.04 م2 لإقامة مشروع (تجارى - إدارى) لصالح شركة النور للمقاولات العمومية، وتخصيص قطعة الأرض رقم (310) بالقطاع الثانى بمركز المدينة، بمساحة 1012.25 م2 لاقامة مشروع (تجارى - إدارى) لصالح شركة المتحدة لإدارة المشروعات والتوريدات.



وأشار وزير الإسكان إلى أن الأراضى التى وافق عليها مجلس الإدارة بمدينة القاهرة الجديدة، شملت أيضًا، تخصيص قطعة الأرض رقم (30 - 31) بمنطقة الجامعات والمعاهد بالمدينة، بمساحة 48104.22 م2 لإقامة جامعة، لصالح شركة دجلة للاستثمار العقاري، وتخصيص قطعة الارض رقم (S1) بمركز خدمات المجاورات الأربعة بالتجمع الأول بالمدينة، بمساحة 1369.53 م2، لإقامة مشروع (تجارى) لصالح شركة السلام للخدمات البترولية، وتغيير نشاط القطعة (S 7) من حضانة إلى طبي مع الالتزام بتوفير قطعة أرض بنشاط حضانة بمنطقة المثلث بالتجمع الخامس، وتخصيص قطعة الأرض رقم (S 7) بمركز خدمات منطقة المثلث بالتجمع الخامس، بالمدينة، بمساحة 728.75 م2، لإقامة مركز طبي، لصالح مجموعة الاستثمار الصحى، وتعديل المعاملة المالية لقطعة الأرض المخصصة لشركة ستارلايت للتنمية العقارية والسياحية، بمساحة 39 فدانًا بمنطقة امتداد النرجس بالمدينة، وإعادة التعامل مع صندوق التأمين والخدمات الخاص بالعاملين بمؤسسة الأهرام، مع منح مهلة 3 سنوات لتنفيذ كامل المشروع على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة مركز خدمات (ج) المستثمرين الشمالية بالمدينة، على أن يتم إعادة تسعير الأرض من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة.



وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: إن مجلس الإدارة وافق على مقايضة قطعة الأرض بمساحة (137.42 فدان) من ولاية الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لصالح ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة العبور) لإقامة مشروع إسكان أهالي المناطق العشوائية غير الآمنة بحي السلام، بقطعة الأرض بمساحة (217.58 فدان) بمنطقة المطورين الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، من ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح ولاية الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لإقامة نشاط (صناعي)، طبقا للاشتراطات البنائية المعمول بها للمناطق الصناعية، علي أن يتم تحرير عقد مقايضة بين قطعتي الأرض، ويتم استكمال باقي الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشأن.



وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: تمت الموافقة على منح وزارة التعليم العالي مهلة قدرها 3 سنوات للانتهاء من تنفيذ المشروع على قطعة الأرض رقم (22) بمساحة 14900 م2 الواقعة بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة، السابق تخصيصها للوزارة، لإقامة معهد تعليم متكامل "تجارى - صناعي" وحسب احتياجات محافظة أسيوط من التخصصات المختلفة، وبنظام نقل الأصول وفقا للاشتراطات البنائية للمعاهد التعليمية، وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة.



وأشار المهندس طارق السباعى، إلى أن المجلس وافق على التعامل مع الشركة العربية للتنمية العقارية "اركو"، مع منح مهلة 5 سنوات، وذلك لتنفيذ كامل المشروع على قطعتي الأرض رقمي (12، 13) بالحي السكنى الثالث بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة (28.16) فدان - (28.17) فدان بإجمالي (56.33) فدان، على أن يتم إعادة تسعير الأرض من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة.



وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن مجلس الإدارة وافق على إعادة التعامل مع أصحاب (45) باكية من باكيات السويقة القديمة بالمجاورة التاسعة بالحي الأول والملغي تخصيصها لجمعية المجتمع المحلي بمدينة برج العرب الجديدة، بشرط سداد جميع المستحقات المالية للجهاز، وتجديد مدة مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من تاريخ اعتماد القرار، وطبقًا للقيمة التي يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة بالتسعير، وتستكمل باقي الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

