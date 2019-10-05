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رياضة

بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم فى الدوري الألماني

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
بايرن ميونخ - أرشيفية
بايرن ميونخ - أرشيفية
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القسم الرياضي
يستضيف فريق بايرن ميونيخ نظيره هوفنهايم، اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الألماني.

ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الألماني.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 الدوري الألماني
ويتطلع بايرن ميوينخ المنتشي بالفوز على توتنهام 7 - 2، في دوري أبطال أوروبا، لتحقيق الثلاث نقاط في مباراة اليوم، وتأمين لصدارة لجدول ترتيب الدروي الألماني.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 فى الدوري الألماني
على الجانب الأخر يطمح فريق هوفنهايم، في تحيق نتيجية إيجابية أمام العملاق البافاري.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 فى الدوري الألماني
ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز الـ 12 بـ 5 نقاط.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 فى الدوري الألماني
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الألماني فرايبورج مع بروسيا دورتموند، باير ليفركوزن مع لايبزيج، بادريورن مع ماينز، شالكه مع كولن.







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