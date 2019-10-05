"مياه البحر الأحمر": توصيل الخدمة لعدد من المدارس بتكلفة 2 مليون جنيه

أكد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب لمدرستي (الحرية للتعليم الأساسي – الكوثر)، وجارٍ توصيل الخدمة لعدد من المدارس الأخرى بمدينة الغردقة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليون جنيه.





وأضاف صديق، أنه جارٍ العمل على توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لمدرسة التضامن بمنطقة النجدة، وجار توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لمدارس (حامد جوهر بمنطقة الإستاد - النور والأمل للمكفوفين).





وأكد رئيس الشركة أنه سبق اتخاذ العديد من الإجراءات في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفى مقدمتها المبادرة التي أعلنت عنها الشركة، لتطهير جميع خزانات المدارس والمعاهد الأزهرية بالمجان بجميع مدن المحافظة، كمشاركة مجتمعية من الشركة ولضمان الارتقاء بمستوى جودة مياه الشرب التي يتم تقديمها بالمدارس.