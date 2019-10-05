الإعلاميين يضم لاعب المنتخب الأولمبي النيجيري

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الإعلاميين، بقيادة طارق الشرباصي رئيس مجلس الادارة، وخالد فتوح النائب والمشرف على الكرة، في إتمام التعاقد مع لاعب المنتخب الاوليمبي النيجيري كارلوس ولاعب نادي Nedum F C، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.



وقال محرم فؤاد المدير الاداري للفريق، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن مجلس إدارة النادي بقيادة طارق الشرباصي وخالد فتوح ،قد استطاعا خطف لاعب المنتخب الأولمبي النيجيري كارلوس لتدعيم هجوم الفريق.



واستطاع "محرم" قيد اللاعب في آخر يوم في القيد لحين استدعاء البطاقة الدولية وسيكون اللاعب مستقبل النادي حيث ان اللاعب مواليد 98 وبذلك تكون القائمة قد اكتملت لتحقيق حلم الصعود للجماهير الاعلامية.