أمراض يمكن أن تصيبك عند حرق المنتجات البلاستيكية.. فيديو

قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، إن البلاستيك من المواد الكيميائية التى يكون تحليلها واختفاؤها من البيئة صعبا للغاية.



وأضافت الدكتورة مايسة شوقي، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، السبت، أنه لو تم التخلص من البلاستيك بالحرق ينتج عنه غازات سامة، لافتة إلى أن سموم حرق البلاستيك يفوق 20 مرة ضعف ثاني أكسيد الكربون.



وأكدت أنه من ضمن أسباب الإصابة بالأورام وضيق في الشعب الهوائية، وأزمات الربو هو التخلص من البلاستيك عن طريق الحرق.



ونصحت مايسة شوقي عند اصطحاب الطعام خارج المنزل، بلفه بورق زبدة أولا، ومن ثم يتم وضعه في الأكياس، مشيرة إلى أن احتكاك البلاستيك بالطعام غير آمن ويسبب الأمراض.

