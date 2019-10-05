Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمراض يمكن أن تصيبك عند حرق المنتجات البلاستيكية.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
Advertisements
مي محمد
قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، إن البلاستيك من المواد الكيميائية التى يكون تحليلها واختفاؤها من البيئة صعبا للغاية.

وأضافت الدكتورة مايسة شوقي، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، السبت، أنه لو تم التخلص من البلاستيك بالحرق ينتج عنه غازات سامة، لافتة إلى أن سموم حرق البلاستيك يفوق 20 مرة ضعف ثاني أكسيد الكربون.

وأكدت أنه من ضمن أسباب الإصابة بالأورام وضيق في الشعب الهوائية، وأزمات الربو هو التخلص من البلاستيك عن طريق الحرق.

ونصحت مايسة شوقي عند اصطحاب الطعام خارج المنزل، بلفه بورق زبدة أولا، ومن ثم يتم وضعه في الأكياس، مشيرة إلى أن احتكاك البلاستيك بالطعام غير آمن ويسبب الأمراض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر يتابع تطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيك في الغردقة

برلمانى يطالب بالتوسع في إنتاج ونشر الاكياس صديقة البيئة

تعرف على أضرار حرق قش الأرز

ترشيحاتنا

بملابس كاجوال .. مريم حسن تتألق فى أحدث ظهور لها

شبه الفنانات.. عمرو أديب يسخر من إجراء أيمن نور عمليات تجميل .. فيديو

اتحاد الصناعات: انخفاض قريب في أسعار مستلزمات البناء.. فيديو

عطل خطير بهذه الهواتف.. وآبل تصلحه مجانا

الحسد.. تعرف على دعاء الوقاية منه فى الصباح

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالسادس من أكتوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان برتقالى.. شاهد إطلالة بشرى فى حفل عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. مريم حسن تتألق فى أحدث ظهور لها

ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور