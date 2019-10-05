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رياضة

على خطى رانيا يوسف.. رضوى الشربيني تحظر إبراهيم سعيد من تويتر بسبب أبو تورتة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:30 م
صدى البلد
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منار نور
قامت الإعلامية رضوى الشربينى بعمل "بلوك" لـ إبراهيم سعيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، بعد تغريدة لها عن مصطفى الشهير بـ "أبو تورتة".

وكتبت رضوى الشربيني، من خلال حسابها الشخصى على "تويتر": "#مصطفي_أبو_تورتة ده انت هتزعل وهتجيب ناس تزعل معاك"، ليسخر منها ابراهيم سعيد وتقوم بحظره بعد ذلك.

وداعبه أحد المتابعين قائلا: "هو إيه حكاية البلوكات معاك يا هيما، رضوى ورانيا إيه الدنيا، خير على فكرة".

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