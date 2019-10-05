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فن

بعد 48 ساعة.. إيرادات فيلم Joker تصل إلى 13 مليونا و300 ألف دولار

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:36 م
فيلم جوكر
فيلم جوكر
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شروق ابراهيم
حقق فيلم Joker إيرادات وصلت إلى 13 مليونا و300 ألف دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مرور 48 ساعة على طرحه، وفقا لموقع box office mojo.

وطالبت الشرطة الأمريكية، بحسب ما جاء في شبكة CNN، المواطنين بأن يبقوا يقظين وملاحظة أي تصرف غريب يحدث خلال عرض الفيلم، قائلة في البيان: "نحن نشجع الجميع على الخروج والاستمتاع بجميع الأنشطة الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع، ومع ذلك، ينبغي أن تبقوا يقظين، وأن تكونوا دائمًا على دراية بما يحيط بكم".

وقالت CNN إن الشرطة الأمريكية تخشى تكرار نفس سيناريو عرض منتصف الليل لفيلم The Dark Knight Rises، الذي أدى لمقتل 12 شخصا وإصابة 70 آخرين في كولورادو عام 2012.

فيلم الجوكر Joker من بطولة الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، وروبيرت دي نيرو، ووزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين، ومن إخراج تود فيليبس.

ويعد هذا العمل هو النسخة الثانية من الفيلم، وتم تقديم نسخته الأولى قبل 11 عاما، والجوكر Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، أشهر شخصيات عالم "دي سي كوميكس"، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لضغوطات عصيبة وظروف قهرية تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
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