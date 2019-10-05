كم دبابة دمرها الجيش المصرى فى حرب أكتوبر؟.. فيديو

قال اللواء إبراهيم عبد العال صائد الدبابات بحرب السادس من أكتوبر ، إنه يعتبر 9 أكتوبر 1973 يوم تاريخي نظرا لقيامه بتدمير أكبر عدد من الدبابات.
وكشف اللواء ابراهيم عبد العال، خلال استضافته على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، إنه نجح بتدمير 6 دبابات فى نصف ساعة لتكون حصيلة هذا اليوم 11 دباية خلال يوم 9 أكتوبر 1973.
وأوضح اللواء ابراهيم عبد العال، أن حصيلة تدميره لدبابات العدو الإسرائيلى خلال حرب أكتوبر 1973 بتدمير 18 دبابة وعربتين مصفحتين .
وأكد اللواء ابراهيم عبد العال، إن الدبابات التى استخدمها لتدمير العربات المصفحة والدبابات الإسرائيلية كانت تحتوي على مدفع مضاد للدبابات ورشاش مضاد للأفراد.
وكشف اللواء ابراهيم عبد العال، خلال استضافته على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، إنه نجح بتدمير 6 دبابات فى نصف ساعة لتكون حصيلة هذا اليوم 11 دباية خلال يوم 9 أكتوبر 1973.
وأوضح اللواء ابراهيم عبد العال، أن حصيلة تدميره لدبابات العدو الإسرائيلى خلال حرب أكتوبر 1973 بتدمير 18 دبابة وعربتين مصفحتين .
وأكد اللواء ابراهيم عبد العال، إن الدبابات التى استخدمها لتدمير العربات المصفحة والدبابات الإسرائيلية كانت تحتوي على مدفع مضاد للدبابات ورشاش مضاد للأفراد.