كم دبابة دمرها الجيش المصرى فى حرب أكتوبر؟.. فيديو

قال اللواء إبراهيم عبد العال صائد الدبابات بحرب السادس من أكتوبر ، إنه يعتبر 9 أكتوبر 1973 يوم تاريخي نظرا لقيامه بتدمير أكبر عدد من الدبابات.



وكشف اللواء ابراهيم عبد العال، خلال استضافته على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، إنه نجح بتدمير 6 دبابات فى نصف ساعة لتكون حصيلة هذا اليوم 11 دباية خلال يوم 9 أكتوبر 1973.



وأوضح اللواء ابراهيم عبد العال، أن حصيلة تدميره لدبابات العدو الإسرائيلى خلال حرب أكتوبر 1973 بتدمير 18 دبابة وعربتين مصفحتين .



وأكد اللواء ابراهيم عبد العال، إن الدبابات التى استخدمها لتدمير العربات المصفحة والدبابات الإسرائيلية كانت تحتوي على مدفع مضاد للدبابات ورشاش مضاد للأفراد.