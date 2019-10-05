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توك شو

كم دبابة دمرها الجيش المصرى فى حرب أكتوبر؟.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:02 م
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
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شيرين عادل
قال اللواء إبراهيم عبد العال صائد الدبابات بحرب السادس من أكتوبر ، إنه يعتبر 9 أكتوبر 1973 يوم تاريخي نظرا لقيامه بتدمير أكبر عدد من الدبابات.

وكشف اللواء ابراهيم عبد العال، خلال استضافته على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، إنه نجح بتدمير 6 دبابات فى نصف ساعة لتكون حصيلة هذا اليوم 11 دباية خلال يوم 9 أكتوبر 1973.

وأوضح اللواء ابراهيم عبد العال، أن حصيلة تدميره لدبابات العدو الإسرائيلى خلال حرب أكتوبر 1973 بتدمير 18 دبابة وعربتين مصفحتين .

وأكد اللواء ابراهيم عبد العال، إن الدبابات التى استخدمها لتدمير العربات المصفحة والدبابات الإسرائيلية كانت تحتوي على مدفع مضاد للدبابات ورشاش مضاد للأفراد.
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